„..., dass es mir nach langer Krankheit wieder besser geht und ich meinen runden Geburtstag mit meinen vier Kindern und sieben Enkeln feiern kann.“

Heinz Oerschkes lebte 70 Jahre in Mandern und wohnt nun aus gesundheitlichen Gründen bei einer Tochter in Waldweiler. Am 30. September wird er 75. (rm.)