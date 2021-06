Bauarbeiten : Heißer Asphalt läutet große Endrunde in Karthaus ein

Heißer Asphalt läutet große Endrunde in Karthaus ein

Schweres Gerät kommt bei Asphaltierarbeiten vor der evangelischen Kirche in Konz zum Einsatz. Foto: Friedhelm Knopp

Konz Die Umwandlung der alten B-51-Ortsdurchfahrt in Konz soll in etwa drei Wochen abgeschlossen sein.

Der Anfang vom Ende einer jahrelangen Dauerbaustelle in Konz-Karthaus: Mit einer frischen Asphaltschicht ist der letzte Fahrbahnabschnitt des Großprojekts Karthäuser-/Brunostraße fertiggestellt worden. Untergliedert in zahlreiche Bauabschnitte, war der lange und gerade Straßenzug innerhalb von rund fünf Jahren von der ehemaligen B-51-Ortsdurchfahrt in eine schmale Wohnstraße mit Baumbestand verwandelt worden – der heutigen B-51-Umgehungsstraße entlang des Moselufers sei Dank.