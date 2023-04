Heizungsgesetz sorgt für Verunsicherung: Darum eignet sich die Wärmepumpe nicht für jedes Haus

Mitten in die Diskussion über das sogenannte Heizungsgesetz platzt die Nachricht, dass das hessische Familienunternehmen Viessmann seine Klimasparte, einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Konkurrenten Carrier Global verkauft. Kaufpreis mit rund 11.000 Beschäftigten: rund 12 Milliarden Euro. Das Geschäft soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie beide Seiten in der Nacht zum Mittwoch mitteilten.