Hilfsinitiativen : Corona-Helfer in Konz, Irsch und Hermeskeil organisieren sich

Konz/Irsch/Hermeskeil Die Zahl der ehrenamtlichen Hilfsangebote in der Region steigt. Die Konzer Verwaltung richtet zurzeit eine Internetseite ein, die am Donnerstag online gehen soll.

In Irsch an der Saar bietet der Jugendclub Einkaufshilfe an. Wer dort Unterstützung beim Einkaufen braucht, kann sich mit einer Einkaufsliste sowie seinen Kontaktdaten (Namen, Straße, Hausnummer, Telefonnummer) an irscher-jugend@web.de wenden. Wer nicht mailen kann, kann anrufen unter 0176/7245956. Gezahlt werden soll möglichst bei der Übergabe des Einkaufs.