Feuerwehrübung : Helfer simulieren Einsatz im Steinbruch bei Taben-Rodt

Ungewöhnliche Einlicke: Diese Aufnahme zeigt eine Rettungsübung der Feuerwehren auf dem Gelände der Firma Düro in Taben-Rodt aus der Vogelperspektive. Foto: Wilfried Hoffmann

Taben-Rodt 55 Brandbekämpfer und Sanitäter haben auf dem Gelände der Düro-Werke in Taben-Rodt die Rettung verletzter Arbeiter von einem Turm geübt. Außerdem wurde ein Feuer gelöscht. Es ging um wichtige Erkenntnisse für den Ernstfall.

Einen herausfordernden Einsatzort haben sich die Wehren der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell jüngst ausgewählt, um ihre Zusammenarbeit im Ernstfall zu testen: den Steinbruch in Taben-Rodt.

Das Szenario: Gegen 9 Uhr an einem Sonntagmorgen meldet der Werksleiter der Hartsteinwerke Düro bei Wartungsarbeiten in der Bitumenmischanlage eine Verpuffung und einen Brand in der Siloanlage. Auf dem neu errichteten Turm der Mischanlage befänden sich zwei schwer verletzte Arbeiter, einer habe einen Schock erlitten.