Emotionale Debatte „Bitte sachlich bleiben“: Streit um Kläranlage und Dorfsanierung in Hentern

Hentern · In einem Bürgergespräch in Hentern prallen die Meinungen in Sachen Kläranlage und Gestaltung der Dorfmitte hart aufeinander. Was sind die Argumente?

13.11.2023 , 15:54 Uhr

Etwa 40 Bürger verfolgten den Austausch der Argumente im Vereinsheim. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Eine große Kläranlage und die künftige Gestaltung der Ortsmitte sind die beiden Themen, die der Henterner Bürgerinitiative „Nachhaltiges Klärkonzept ohne Umweltzerstörung“ schwer aufs Gemüt schlagen. In einem Bürgergespräch mit Bürgermeister Michael Marx, weiteren Ratsmitgliedern, dem Verbandsgemeindebürgermeister Jürgen Dixius und der Ersten Beigeordneten Simone Thiel wurden die Für- und Wider-Argumente ausgetauscht, teilweise sehr emotional.