Treffen : Herbstcafé in Saarburg

Saarburg Unter dem Motto: „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“ lädt der Katholische Deutsche Frauenbund am Sonntag, 17. November, 14 Uhr, zum Herbstcafé ins Haus der Vereine, am Cityparkplatz in Saarburg ein.