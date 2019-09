Wanderung : Herbstspaziergang für Trauernde in Hermeskeil

Herbstspaziergang für Trauernde in Hermeskeil

Hermeskeil Menschen, die trauern, fühlen sich manchmalwie starr und festgefahren. Beim Gehen kommt der Körper in Bewegung und somit lösen sich auch innere Blockaden – man kann Kopf und Seele wieder frei bekommen.

Unterwegs kann jeder in Stille seinen Weg gehen oder ins Gespräch kommen mit anderen Trauernden sowie den Begleitern. Einzelne kleine Impulse sollen als Lichtblicke unterstützen, den eigenen Weg der Trauer und des Lebens zu gehen.

Die Trauer-AG des Ambulanten Hospiz Hochwald bietet unter dem Leitwort „Lichtblick-Auszeit-Weitblick“ Jahreszeitenspaziergänge für trauernde Menschen an.

Der nächste Jahreszeitenspaziergang findet am Samstag, 28. September, 15 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt ist am Waldspielplatz, Am Pflanzgarten (Felkeparkplatz), Hermeskeil. Es ist keine Anmeldung erforderlich.