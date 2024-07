Serie „Menschen und Motoren“ Wenn die Hercules losknattert, klingt es wie damals zur Zeit von Petticoat und Twist

Irgendwie passt der Name dieses kleinen, wunderbaren Mokicks zu dem Mann, der ihm über viele Monate hinweg neues Leben eingehaucht hat: Hercules. Denn Florian Pfeifer ist, wie man so schön sagt, „ein Mann wie ein Baum“. Groß, mächtige Erscheinung, prächtiger Vollbart. Aber der von alter Technik faszinierte Mann aus Filzen an der Saar ist auch jemand, der viel Liebe zu Details aufbringt. Einer für die kleinen Dinge, der sich Zeit nimmt für perfekte Handarbeit.