Kommunalpolitik : Wahl des Behindertenbeauftragten als Kopf-an-Kopf-Rennen

Konz Hermann-Josef Momper übernimmt die Funktion in der Verbandsgemeinde Konz nach dem Ausscheiden von Peter Musti.

Auch über der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Konz schwebt – zumindest in den Köpfen – das alles beherrschende Virus. Niemand umgeht den Hände-Desinfektionssprayer am Eingang des Klosters Karthaus. Riecht etwas streng, das Zeug, gibt aber irgendwie ein Gefühl von mehr Sicherheit. Das sonst übliche Händeschütteln vor der Sitzung ist vorbei. Rote Logos an den Türen warnen davor. SPD-Ratsmitglied Jens Tossing fragt, wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) im Falle eines internen Corona-Befalls aufgestellt sei. Tossing: „Ist die Arbeit dort dann noch gewährleistet?“ Bürgermeister Joachim Weber: „Wir stehen mit der Kreisverwaltung in ständiger Verbindung. Zusätzliche Geräte für Home-Office-Arbeit sind geplant. Wir müssen im Fall des Falles schnell reagieren.“ Ob es beim Kreis einen Notfallplan gebe, hakt Tossing nach. Weber: „Wir erwarten vom Kreis die notwendigen Informationen und gehen davon aus, dass sich in den nächsten Tagen noch viel bewegen wird.“ Man müsse notfalls so organisiert sein, dass alle von zu Hause arbeiten können. Kreissprecher Thomas Müller (CDU-Fraktion) weist zusätzlich darauf hin, dass der Kreis über eine Allgemeinverfügung alle öffentlichen Veranstaltungen bis Ende April verbieten werde.“