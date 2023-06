Schlechte Kommunikation, langsame Fortschritte Ärger um Glasfaser-Ausbau in Hermeskeil hält an – doppelte Bauzeit erwartet

In der Dechant-Greff-Straße ist gut zu erkennen, wo die Leerrohre für das neue Glasfasernetz in Hermeskeil im Boden liegen. Am Straßenrand entlang verläuft ein Schotterstreifen, wo die Gräben für die Leitungen wieder verschlossen wurden. Teils haben sich die Steinchen schon auf die Fahrbahn verteilt, an manchen Stellen sind hohe Abbruchkanten entstanden. So oder ähnlich sehe es vielerorts im Stadtgebiet aus, sagt René Treitz, erster Beigeordneter in Hermeskeil. „Das ist für uns ein Riesenproblem – und es wird immer verkehrsgefährdender“, beklagt er.