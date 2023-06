Folge des Glasfaser-Ausbaus „Keine Nachtruhe mehr“ - Anwohner in Hermeskeil leiden unter lärmender Straßenschwelle

Edith Thiemann-Schirra ist mit den Nerven allmählich am Ende. „Es ist eine Katastrophe“, klagt die Hermeskeilerin. „An Nachtruhe ist hier nicht mehr zu denken.“ Der Grund für den Ärger: Direkt vor ihrer Haustür in der Straße Am Dörrenbach wurden Rohre für das neue Glasfasernetz verlegt, das in der ganzen Stadt für schnelleres Internet sorgen soll. Wenige Meter vom Schlafzimmerfenster der 75-Jährigen entfernt verläuft quer über die Fahrbahn ein Leitungsgraben, der provisorisch mit Pflastersteinen verschlossen worden ist. „Die Steine sind aber abgesackt. Wenn da einer drüberfährt, macht es bupp-bupp, bupp-bupp.“ Schon frühmorgens höre sie dieses Geräusch. „Um 5 Uhr stehe ich senkrecht im Bett“, berichtet die Anwohnerin.