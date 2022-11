Überraschende Entscheidung : Nach vorzeitigem Aus für Ordensprojekt: Was wird aus dem Klösterchen in Hermeskeil?

Das ehemalige Franziskanerkloster in Hermeskeil ist ein wichtiger Ort für das spirituelle Miteinander in der Hochwaldstadt. Seit dem Weggang der Patres 2017 führen Ordensschwestern aus unterschiedlichen Gemeinschaften der Franziskanerinnen dort ein geistlichen Zentrum. Damit soll nun jedoch früher Schluss sein als gedacht. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Mehr als 100 Jahre franziskanische Präsenz in Hermeskeil enden bald abrupt: Die Ordensschwestern, die seit 2017 im Kloster ein Zentrum mit spirituellen Angeboten betreiben, verabschieden sich früher als gedacht. Was die Gründe sind und was das für die Zukunft des Klösterchens bedeuten könnte.