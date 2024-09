Protestbrief an Land und Klinikträger Hermeskeiler fordern: Stoppt den Leistungsabbau am Krankenhaus

Sigurd Hein, Eberhard Blind und Martin Bonerz sind besorgt. Mehr noch, für sie ist es ein „ökonomischer und medizinischer Irrsinn“, was da an Umstrukturierungen am Hermeskeiler St.-Josef-Krankenhaus geplant ist und mit der Schließung von Notaufnahme und Intensivstation bereits begonnen hat. Die drei Männer aus Hermeskeil haben daher einen Protestbrief an den Klinikträger, die Staatskanzlei in Mainz, den Trier-Saarburger Landrat sowie Politik und Ärzte vor Ort verschickt. Darin fordern sie, den „Abbau“ der Leistungen des Krankenhauses zu stoppen.