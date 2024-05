Außergewöhnliche Geschenke „Herz am rechten Fleck“: So wurde Bürgermeister Hartmut Heck verabschiedet

Die Amtszeit von Hartmut Heck ist mit sechs Jahren eher kurz gewesen. Da sind sich die Redner in der Hochwaldhalle einig. Dennoch habe Heck in dieser Zeit deutliche „Spuren hinterlassen“, darin stimmen ebenfalls alle überein. Etwa 130 Gäste sind an diesem Abend dabei, um den Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil zu verabschieden. Am 31. Mai geht der pensionierte Kriminalbeamte aus Züsch auch als VG-Chef in den Ruhestand.