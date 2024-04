Kommunalwahl 2024 250 Besucher beim Volksfreund-Forum in Hermeskeil (Fotos)

Der amtierende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Hartmut Heck (CDU), tritt nicht mehr an. Die Bürger und Bürgerinnen in den 13 Orten einschließlich dem Mittelzentrum Hermeskeil dürfen am Sonntag, 9. Juni, einen neuen Verwaltungschef wählen. Und das Interesse an den Kandidaten scheint sehr groß zu sein. Das Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil ist am Donnerstagabend beim Volksfreund Forum jedenfalls proppevoll. Die 150 Stühle reichen nicht aus, auch die zusätzlich herbeigetragenen nicht. Etliche Besucher müssen bei der Debatte zwischen Lena Weber (SPD), Stefan Ding (CDU/FWG), Lukas Hartenfels (Freie Wähler) und Detlef Mohr (AfD) stehen. Trotzdem lauschen sie den Ausführungen der vier Kandidaten gespannt.