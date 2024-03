Dritter Bewerber für Chefposten Warum Christoph König in Hermeskeil Stadtbürgermeister werden möchte

Die Stadt Hermeskeil hat eine Menge zu bieten, findet Christoph König: „Aber wir reden es oft schlechter als es ist.“ Kitas, Schulen, Ärzte, ein Krankenhaus, schöne Natur, tolle Museen, bekannte Vereine und viele Fachgeschäfte – das alles stehe für eine Infrastruktur, die entsprechend gewürdigt und gefördert werden müsse, sagt König. Die Institutionen dahinter zu unterstützen und ein offenes Ohr für sie zu haben, das sei eine wichtige Aufgabe des künftigen Stadtbürgermeisters. Auch deshalb will sich das Mitglied der freien Wählergruppe Bürger für Bürger (BfB) am 9. Juni für das oberste Ehrenamt in der Stadtpolitik zur Wahl stellen.