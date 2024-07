Konzerte, Wette, Lasershow Das sind die Highlights der Stadtwoche in Hermeskeil

Die kleinen Fähnchen mit dem Hermeskeiler Stadtwappen schmücken bereits die Kunickerstraße. Auf dem Neuen Markt steht am Montagnachmittag schon das Karussell „Musik-Express“ – allerdings noch zusammengeklappt. Rund herum sind die Aufbauarbeiten in vollem Gange, werden Stromanschlüsse gelegt und Absperrgitter montiert. Die Stadtwoche steht unübersehbar vor der Tür. Ab Samstag, 13. Juli, starten auf dem großen Platz am Feuerwehrmuseum neun lange Kirmes- und Partytage. Welche Highlights hat der Festbeirat diesmal ins Programm gepackt? Wann lohnt sich ein Besuch besonders? Unsere Redaktion hat ein paar Tipps zusammengestellt.