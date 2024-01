Bauhof soll massiv unterstützen Tiefe Löcher, kaputtes Pflaster: Diese Straßen in Hermeskeil werden zuerst geflickt

Riesige Schlaglöcher in den Fahrbahnen. Treppen, die sich komplett verschoben haben. Bröckelndes Pflaster und abgesackte Kanaldeckel. Wer sich im Hermeskeiler Stadtgebiet bewegt, der entdeckt dort viele solcher Stellen. Schnee und Eis der vergangenen Tage haben den Straßen und Gehwegen noch zusätzlich zugesetzt. Auch deshalb will die Stadt ab dem Frühjahr eine Art Reparatur-Offensive starten: „In diesem Jahr müssen wir da ganz massiv rangehen“, verkündet René Treitz, als erster Beigeordneter für den Bauhof verantwortlich, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.