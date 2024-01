Zustimmung, aber kleine Debatte im Stadtrat Erster Solarpark mit Rindern in Hermeskeil: So geht es bei der Planung voran

So ungefähr könnte es bald auch in Hermeskeil aussehen: Dort soll am südlichen Stadtrat ein Solarpark entstehen, der mit landwirtschaftlicher Nutzung kombiniert wird. Landwirt Markus Eiden will dort seine eigenen Rinder unter hoch aufgestellten PV-Modulen weiden lassen. Die Planung ist inzwischen weit fortgeschritten.

Foto: OneSolar International GmbH