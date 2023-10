Wiederkehrende Beiträge beschlossen Straßenausbau in Hermeskeil: Künftig zahlen mehr Grundstücksbesitzer mit

Landesweit haben Kommunen in den vergangenen Monaten ihr Modell umgestellt, nach dem sie Anlieger am Ausbau von Gemeindestraßen finanziell beteiligen. Auch in Hermeskeil sind die bisher dort geltenden Einmalbeiträge bald Geschichte. Der Stadtrat hat jüngst den Wechsel auf die sogenannten wiederkehrenden Beiträge beschlossen (siehe Hintergrund).