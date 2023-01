Gesundheit : Neue Hoffnung für den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Hermeskeil? Was sich seit der Schließung getan hat

Wenn der Hausarzt am Wochenende nicht erreichbar ist, hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst. In Hermeskeil am Krankenhaus gibt es dieses Angebot seit Jahresbeginn zwar nicht mehr. Es laufen derzeit aber Bemühungen für einen Neustart. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hermeskeil Das Bedauern in Hermeskeil war groß, als im Dezember das Ende des ärztlichen Bereitschaftsdienstes am Krankenhaus bekannt wurde. Politiker, Ärzte und Bürger setzen sich seitdem für einen Neustart des Angebots ein. Was sie planen, welche kleinen Erfolge sie schon erreicht haben und was die Knackpunkte sind.

Ob Rückenschmerzen oder Blasenentzündung – an Feiertagen und Wochenenden, wenn die Arztpraxen zu sind, konnten sich Patienten in Hermeskeil bislang am Krankenhaus vom ärztlichen Bereitschaftsdienst behandeln lassen (siehe Hintergrund). Doch seit dem 31. Dezember ist damit Schluss. Die Nachricht von der Schließung löste vor Ort großes Bedauern aus. Doch es hat sich seitdem auch einiges getan, um das freiwillig organisierte Angebot vielleicht doch noch zu retten.

Stadt Hermeskeil will mit Verantwortlichen Chancen für Bereitschaftsdienst ausloten

„Wir planen einen Runden Tisch“, bestätigt Dr. Thomas Büttner auf TV-Anfrage. Der Kinderarzt aus Gusenburg hatte durch einen offenen Brief Mitte Dezember das Aus für den Bereitschaftsdienst öffentlich bekanntgemacht und für dessen Rettung plädiert (wir berichteten). Mit der Stadt Hermeskeil lade er nun für Mittwoch, 15. Februar, die niedergelassenen Ärzte aus der Region zum Austausch ein, kündigt Büttner an. Gemeinsam wolle man besprechen, was für einen Neustart notwendig wäre.

Hintergrund Dafür ist der Bereitschaftsdienst da Außerhalb der Sprechzeiten, wenn Hausarztpraxen regulär geschlossen sind, können sich Patienten an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Dabei geht es nicht um medizinische Notfälle – dafür sind Rettungsdienste und Notaufnahmen da. Es geht um Beschwerden, die zwar nicht lebensbedrohlich sind, deren Behandlung aber auch nicht bis zur nächsten Sprechstunde des Hausarztes warten kann. Die Kassenärztliche Vereinigung stellt diese Versorgung über Ärztliche Bereitschaftsdienst-Praxen (ÄBP) sicher, indem sie die niedergelassenen Ärzte dort abends, an Wochenenden, und Feiertagen sowie an mittwochnachmittags zu Diensten verpflichtet. Für die meisten Orte der Verbandsgemeinde Hermeskeil ist die ÄBP in Birkenfeld (Schneewiesenstraße 20) zuständig, die nächsten Alternativen gibt es in Trier und Saarburg. Wohin sich Patienten wenden können und ob sie eine ÄBP aufsuchen sollten, dazu berät auch der Patientenservice unter der kostenfreien Nummer 116117.

Niedergelassene Ärzte mit Unterstützung des Klinikpersonals hatten ihre Dienste am St. Josef-Krankenhaus seit Jahren freiwillig absolviert. Zusätzlich zu Diensten, zu denen sie in der offiziell für die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil zuständigen Ärztlichen Bereitschaftsdienst-Praxis (ÄBP) in Birkenfeld verpflichtet sind. Die Marienhaus-Gruppe als Klinikträgerin hatte das freiwillige Zusatzangebot in ihren Räumen ermöglicht.

Als einen Grund für das Aus hatte sie genannt, dass sich immer weniger Ärzte daran beteiligt hätten. Die Belastung der Kollegen durch die Pflichtdienste in Birkenfeld sieht auch Büttner als Hürde, über die man sprechen wolle. Er stehe dazu in Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung (KV), die den Bereitschaftsdienst landesweit organisiert: „Die Haltung dort ist sehr offen.“ Die KV signalisiere ein Nachdenken über „Modalitäten“, die die Ärzte teilweise von ihren ÄBP-Pflichtdiensten entlasten könnten. „Wir haben ein Ziel vor Augen.“

Treffen mit Hermeskeiler Ärzten womöglich Auftakt für regelmäßigeren Austausch

Stadtbürgermeisterin Lena Weber bestätigt das geplante Treffen im Rathaus, zu dem sie auch Vertreter von KV und Marienhaus einladen werde. Der Klinikträger, sagt Weber, habe insgesamt einen „großen Organisationsaufwand“ gehabt. Wegen Neuerungen wie etwa dem Ausstellen elektronischer Rezepte sei eine „teure Software“ notwendig, deren Finanzierung künftig womöglich durch Dritte unterstützt werden könnte: „Wir wollen gemeinsam Lösungen finden.“ Sie könne sich vorstellen, sagt die Stadtchefin, dass aus dem Treffen sogar ein regelmäßiger Austausch zu aktuellen Gesundheitsthemen in Hermeskeil werden könne.

Ähnliches hat Klaus-Peter Breuer im Blick. Der Hermeskeiler hatte sich in Leserbriefen im Amtsblatt „Rund um Hermeskeil“ über die seiner Ansicht nach schlechter werdende ärztliche Versorgung vor Ort beklagt und die Gründung einer Bürgerinitiative angeregt. „In Hermeskeil passiert alles einfach so, die Bürger kriegen es zu spät mit“, stellt Breuer fest. Ihm gehe es vorrangig um den Erhalt des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Aber die Bürger sollten auch ihre Interessen zur Zukunft der medizinischen Versorgung „einmal formulieren und der Politik an die Hand geben“, sagt Breuer, der für Die Linke bis 2019 im Stadtrat saß. Man könne außerdem Ideen einbringen, „um Hermeskeil für junge Ärzte attraktiver zu machen“.

Hermeskeiler Hausärztin fehlt ein „gesamtpolitisches Gesundheitskonzept“

Zwei aktuelle Initiativen, die auch Dr. Martina Wagener begrüßt. Die Allgemeinmedizinerin aus Hermeskeil war von Beginn an bei den freiwilligen Diensten im Krankenhaus dabei und übernahm „mit Wehmut“ auch den letzten an Silvester. „Ich fand die Atmosphäre immer angenehm. Und das Angebot wurde gut angenommen“, sagt sie. Die Dienste zu besetzen, sei aber schwieriger geworden: „Mitgemacht haben vor allem wir älteren Kollegen.“ Dabei spielten sicher die Pflichtdienste in der ÄBP Birkenfeld eine Rolle – sie selbst absolviere dort etwa einen pro Monat. Das Treffen am 15. Februar hält Wagener für eine gute Idee, „um an der Basis Dinge abzuklären“ und die jungen Kollegen zu fragen, was sie für ihren Einsatz bräuchten. Auch ist sie überzeugt: „Es braucht für die Zukunft ein gesamtpolitisches Gesundheitskonzept.“

Die KV Rheinland-Pfalz bestätigt auf Anfrage „Gesprächsbereitschaft“ in der Sache. Wie sie den Ärzten bei den ÄBP-Diensten konkret entgegenkommen könnte, dazu äußert sie sich vorerst nicht.

Marienhaus-Gruppe will Weiterbetrieb des Bereitschaftsdienstes unterstützen

Die Marienhaus Kliniken GmbH sagt ihre Beteiligung am Runden Tisch zu. Dort heißt es, man habe bis zum 31. Dezember 2022 die KV bei den Diensten in Hermeskeil „vertraglich organisiert unterstützt“, die aber nicht so anerkannt würden wie in den offiziellen ÄBP. Leider sei es nicht mehr weiter möglich gewesen, „die Personalsituation zu stemmen“, auch wegen der zu geringen Beteiligung der niedergelassenen Ärzte.