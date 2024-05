Ernste Lage „Das interessiert den Gesundheitsminister nicht“: Große Sorgen wegen Krankenhaus Hermeskeil

In Bezug auf den Wegfall der Notaufnahme erklärt Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil, zudem, dass die großen Kliniken vor immer größeren Herausforderungen stünden. Schlaganfall- oder Herzinfarktpatienten seien ja ohnehin schon immer nach Trier gebracht worden. Jetzt kämen auch kleinere Notfälle hinzu. „Aber wir wissen ja jetzt schon, wie die Notaufnahme bei den Maximalversorgern aussieht“, erklärt er und spielt auf mehrstündige Wartezeiten in den großen Notaufnahmen an. „Dass wir in Hermeskeil keine Notaufnahme mehr haben, ist okay. Aber dann heißt es lapidar: Sie müssen in ein größeres Haus“, sagt Heck. Und dort sei die Situation in den Notaufnahmen schon jetzt oft chaotisch.