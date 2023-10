Gemeinsames Anliegen Bürgerinitiative für ärztlichen Bereitschaftsdienst unterstützt Forderungen zur Afa Hermeskeil

Die Bürgerinitiative, die sich seit Jahresbeginn für die Wiedereröffnung eines ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Hermeskeil engagiert, begrüßt die Forderungen des Stadtrats bezüglich der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa). „Wir unterstützen diese Resolution in vollem Umfang“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe. Denn der Stadtrat habe darin auch das zentrale Anliegen der Bürgerinitiative aufgegriffen. Die Ratsmitglieder fordern in der am 18. Oktober verabschiedeten Resolution von der Landesregierung neben der Begrenzung auf maximal 1000 Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft auch eine Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Hermeskeil durch Einrichtung eines ambulanten ärztlichen Bereitschaftsdienstes (wir berichteten).