Fünf Hektar große Anlage Investor will Solarpark unterhalb der Hermeskeiler Kaserne bauen

Ein Blick auf Hermeskeil aus luftiger Höhe: Am Mühlenberg oberhalb des Einkaufszentrums am Dörrenbach (Ackerfläche am unteren Bildrand links) könnte in ein bis zwei Jahren eine PV-Anlage errichtet werden. Entsprechende Planungen wurden im Stadtrat vorgestellt.

Foto: Volksfreund Druckerei/Portaflug