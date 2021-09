Für den Hochwälder Nachwuchs : Wo können 50 Kinder unterkommen? Hermeskeil braucht erneut eine Notlösung für fehlende Kita-Plätze

Wo können die Hermeskeiler Kinder ihre Rucksäcke aufhängen? Ein Platz für weitere Kita-Notgruppen ist noch nicht gefunden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hermeskeil In der Stadt gibt es auch in diesem Jahr zu wenige Betreuungsplätze. Wie das Problem vorübergehend behoben werden könnte und wie es um den geplanten Kita-Neubau am Labachweg steht.

„Das gestaltet sich alles schwieriger als gedacht.“ So beschreibt Bürgermeisterin Lena Weber die aktuelle Kita-Situation in Hermeskeil. Das Problem: 23 Kinder sind derzeit ohne Betreuungs-Platz, da sowohl die drei städtischen Kitas als auch die bereits bestehende Notgruppe im Dietrich-Bonhoeffer-Haus voll sind.

Für den Nachwuchs braucht es nun so schnell wie möglich eine Lösung. Die betroffenen Eltern müssen derzeit nämlich teils selbst die Betreuung ihrer Kinder organisieren – obwohl sie einen Rechtsanspruch auf den Kita-Platz haben, der auch eingeklagt werden könnte. Deshalb hat sich der Stadtrat am Mittwochabend erneut mit diesem Thema beschäftigt, das bereits in den vergangenen Jahren Probleme bereitet hat (der TV berichtete).

Wie kann der Mangel behoben werden?

„Ich bin die letzten Tage hoch- und runtergefahren, um freie Flächen zu finden, die wir nutzen könnten“, gesteht Lena Weber. Die Idee ist, dass zwei Notgruppen errichtet werden sollen: Eine für die 23 Kinder in diesem Jahr, und eine in weiser Voraussicht für das kommende. Denn auch 2022 wird es höchstwahrscheinlich wieder mehr Kinder als Kita-Plätze in Hermeskeil geben. „Wenn wir also insgesamt von 50 Kindern ausgehen, ist das nicht einfach, die irgendwo unterzubringen“, meint Weber. Eine Lösung wäre es, aus Modulen – der Fachbegriff für Container – ein Gebäude für die beiden Notgruppen zu bauen. Dieses wäre etwa 180 Quadratmeter groß.

Dafür muss aber erst einmal Platz in der Stadt gefunden werden. Weber berichtet: „Eventuell gäbe es zum Beispiel im Bereich Gartenfeldstraße leere Grundstücke, die sich dafür eignen würden, wo die Kinder dann auch draußen spielen könnten. Aber da müssen wir natürlich zuerst mit den Eigentümern sprechen, ob die grundsätzlich dazu bereit wären.“ Wenn die Eigentümer die Grundstücke zur Verfügung stellen würden, könnten dann aber nicht sofort die Module aufgestellt werden: Dafür ist eine Baugenehmigung notwendig.

Möglicherweise könnte es auch eine andere Lösung geben, meint Weber: „Ich bin derzeit auch parallel am Schauen, ob es ein bereits vorhandenes Gebäude geben könnte, das sich eignet. Wir haben ja den ein oder anderen Leerstand.“ Sie schränkt jedoch ein: „Allerdings gehört eine ganze Menge dazu, um eine solche Örtlichkeit fach-, sach- und kindergerecht herzurichten!“ Es ist also noch unklar, wie das Problem der fehlenden Kita-Plätze angegangen wird – nur, dass möglichst schnell eine Lösung gefunden werden muss, darüber sind sich alle einig.

Aktueller Stand des geplanten Neubaus

In ein paar Jahren sollte sich die Diskussion um fehlende Kita-Plätze in Hermeskeil hoffentlich erledigt haben. Denn am Labachweg soll eine neue Kita gebaut werden (der TV berichtete mehrfach). Die Stadtbürgermeisterin fasst noch einmal die Dimensionen zusammen: „Wir dürfen, sollen, müssen einen Zehngrupper bauen.“ Von diesen zehn Gruppen sollen sechs Regelgruppen sein, das heißt Gruppen mit maximal 25 Kindern. Außerdem soll es vier Nestgruppen für die Jüngeren geben, in denen 10 bis 16 Kinder aufgenommen werden können.

Info Der Kita-Neubau am Labachweg Die neue Kindertagesstätte in Hermeskeil soll auf dem Gelände der Tennisanlage am Labachweg gebaut werden. Dafür will die Stadt auch das angrenzende Grundstück nutzen, auf dem sich derzeit ein marodes Umkleidegebäude für den Sportunterricht der Integrierten Gesamtschule (IGS) befindet. Dieses Grundstück hat der Kreis Trier-Saarburg als Schulträger der IGS vor einigen Jahren übernommen. Allerdings hat der Kreis angeboten, der Stadt Hermeskeil das Grundstück zu überlassen, weil das Umkleidegebäude aufgrund seines Zustands auf Dauer sowieso wegfällt. Zu klären bleibt allerdings, wer in diesem Fall die Kosten für den Abriss des maroden Gebäudes bezahlt.

Um die Planung für diesen Kita-Neubau vorbereiten zu können, sind einige Voruntersuchungen notwendig. Zum einen ist das der sogenannte Umweltbeitrag. Das ist ein notwendiger Bericht, der zeigen soll, wie die Umweltverhältnisse vor Ort sind und wie der Bau in diese eingreift. Die Erstellung dieses Umweltbeitrags durch ein externes Büro kostet knapp 5000 Euro.