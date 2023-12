„Sehr gut organisiert“ Großdemonstration: Landwirte protestieren mit 400 Traktoren in Hermeskeil

Vor wenigen Tagen protestierten die Bauern in Trier, am Samstagabend, 23. Dezember, dann in Hermeskeil. An der Großdemonstration der Landwirte nahmen laut Polizei circa 400 Fahrzeuge teil. „Die Anreise war sehr gut organisiert, die Verantwortlichen und die Teilnehmenden hielten sich an die mit der Polizei und der Versammlungsbehörde getroffenen Vereinbarungen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.