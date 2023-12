Große Verkehrsbehinderungen erwartet Landwirte protestieren mit ihren Traktoren erneut in der Region

Hermeskeil · Am 23. Dezember wollen die Landwirte in der Region Trier erneut protestieren – dieses Mal in Hermeskeil. Doch es gibt eine Neuerung im Gegensatz zu vorherigen Demos.

23.12.2023 , 11:04 Uhr

Dieses Foto zeigt einen Protest der Landwirte in Trier vor wenigen Tagen, am Abend des 23. Dezember ist eine Aktion in Hermeskeil geplant. Foto: TV/Agentur Siko

Von Florian Blaes