1,3 Millionen Euro mehr für Holzbau Kontroverse um Kita: Stadtrat Hermeskeil legt sich auf Bauweise fest

Kommt für die neue Kita, die für bis zu 150 Kinder am Labachweg entstehen soll, nicht auch eine Holzbauweise infrage? Darüber war in einer Sitzung des Hermeskeiler Stadtrats Mitte März eine Diskussion entbrannt. Jetzt haben die beteiligten Architekten und Planer nochmals erläutert, warum sie nach Abwägen der Vor- und Nachteile einen Massivbau aus Beton oder Mauerwerk für das Projekt empfehlen. Deutlich machten die Fachplaner am Dienstagabend auch, was eine zusätzliche Alternativplanung und eine detaillierte Kostenermittlung der Varianten Holzbau und Hybrid, also einer Mischform aus Massiv- und Holzelementen, bedeuten würde.