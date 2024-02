Vorfall Ende Januar Nach Fund von gehäutetem Fuchs bei Hermeskeil: Warum Tierschützer jetzt eine Belohnung aussetzen

Ersten Erkenntnisse der Ermittler zufolge handelt es sich bei dem gehäuteten Tier um einen Fuchs, der vermutlich professionell getötet und gehäutet wurde. Auf Nachfrage erklärt Polizeisprecher Uwe Konz am Donnerstag: Konkrete Hinweise auf einen Verantwortlichen gebe es noch nicht. „Zurzeit gehen wir davon aus, dass der Täter zumindest nicht in diesem Revier erlaubt gejagt hat“, sagt er. Demnach handelt es sich um das Delikt eines Wilderers. „Wir gehen ferner davon aus, dass der Fundort nicht der Tatort war, das Tier also anderenorts erlegt und gehäutet wurde“, sagt Konz. Der mutmaßliche Wilderer hat den Kadaver an der Fundstelle entsorgt.