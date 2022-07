Stadtentwicklung : Neues Verkehrskonzept und neue Kita für Hermeskeil

Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Hermeskeil Hermeskeil will radfahrfreundlich werden. Helfen soll ein neues Verkehrskonzept, das nun erstmals im Stadtrat vorgestellt wurde. Derweil gehen die Planungen zur neuen Kita am Labachweg weiter.

Mehr Radverkehr, mehr E-Autos – so stellt man sich auch in Hermeskeil den Verkehr der Zukunft vor. Das Wiesbadener Ingenieurbüro Heinz und Feier hat nun in der jüngsten Sitzung des Stadtrates ein Verkehrskonzept vorgestellt, mit dem die Stadt im Hochwald zukunftstauglich werden soll.

Dabei hat die Firma ausgewählte Bereiche des Hermeskeiler Verkehrs untersucht. Nach bisherigen Vorstellungen könnte sich vor allem der Einbahnstraßenring verändern. Die Frage sei gewesen, so Stadtbürgermeisterin Lena Weber, ob man im Einbahnstraßenring auch einspurig klarkomme. Man komme klar, hat das Fachbüro nun klargestellt. Die Einspurigkeit für Fahrzeuge im Ring könnte dem öffentlichen Nahverkehr, Rad- und Fußgängern mehr Platz einräumen.

Dabei hat die Fachfirma vier Varianten zur Umgestaltung vorgestellt. Eine Variante sieht etwa einen Radweg in zwei Richtungen vor, ein anderes Szenario bleibt bei einem einspurigen Radweg. Darüber muss im weiteren Verlauf der Planungen der Stadtrat noch entscheiden.

Eine Sache wurde jedoch kritisch im Rat besprochen: Der Plan sieht bislang vor, dass der Verkehr, der auf der Trierer Straße in den Ring einfährt, auf die Vorfahrt aus der St. Josef-Straße achten müsste.

Für die Parksituation sieht man keinen Verbesserungsbedarf. Im Kerngebiet der Stadt wurden 491 Parkplätze untersucht. 393 davon (80 Prozent) werden mit Parkscheiben geregelt. 80 Parkplätze, vor allem die am Neuen Markt, sind ohne Regelung und gebührenfrei (16 Prozent). Die Parkauslastung sei auch über den Tag moderat. Tendenziell seien keine großen Parkplatznöte vorhanden.

Bei den Radwegen sieht es anders aus. Nennenswerte Radwege gebe es nicht in Hermeskeil. Lediglich die Fußgängerzone sei für den Radverkehr freigegeben. Hier soll einerseits die Umgestaltung des Rings eine Verbesserung herbeiführen. Auch in der Kunickerstraße könnte es eine Veränderung geben. Dort heißt es in der Einbahnstraße für Radfahrer derzeit: bitte absteigen. Die Fachfirma rät, die Gegenrichtung der Einbahnstraße für den Radverkehr zu öffnen. Es müsse aber noch geprüft werden, ob die Breite der Straße das hergebe. Auch sei der dortige Gehweg zu schmal und sollte für die Fußgänger vergrößert werden.

Zwischen dem Parkplatz Neuer Markt und der Innenstadt gebe es vermehrt Fußgängeraufkommen, weil Leute dort gebührenfrei parken können. Dabei könnten einige Stellflächen wegfallen. Bislang ist das Konzept jedoch nur vorgestellt worden, eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen.

Neue Kita: Erster Grundriss vorgestellt

Im Stadtrat wurde zudem ein erster Entwurf für den Neubau vorgestellt, der aus der derzeitigen Kita Adolph Kolping hervorgehen soll. Ein ausgearbeiteter Grundriss zeigt, wie die Kita am Labachweg einmal aufgebaut werden könnte. Berücksichtigt sind unter anderem Räume für Nest- und Regelgruppen. Auch einen Gymnastik- und Turnraum mit Faltwänden soll die Kita erhalten. Derzeit wird eingeschossig geplant, ein Teil des Gebäude könne aber auch ein zweites Geschoss erhalten. Fraglich ist noch, ob eine angrenzende Hangfläche in das Kita-Gelände einbezogen wird. Derzeit ist dies noch nicht Teil der Planung. Der Wunsch sei aber, so Stadtbürgermeisterin Lena Weber, dass der Hang zur Kita dazugehöre. Das Gelände biete sich etwa für Rutschen oder Tunnelsysteme an.

Der Stadtrat hat nun auch konkrete Schritte auf den Weg gebracht: Neben der Projektsteuerung wurden auch Mittel für die kleinere Planungsmaßnahmen genehmigt: Dies betrifft die Erkundung des Baugrunds, Planungen zur verkehrstechnischen Anbindung, die Klärung der Kampfmittelfreiheit und die Planung für ein Brandschutzkonzept.

Die Stadt hat das Projekt auf den Weg gebracht, weil ihr in den nächsten Jahren absehbar Betreuungsplätze in den drei Kitas fehlen. Eine Sanierung der stark sanierungsbedürftigen Kita Adolph Kolping nicht lohnen würde. Mehr als 100 Kinder seien derzeit noch nirgends in einer Kita gelistet, sagt Lena Weber. Ab dem zweiten Lebensjahr hätten sie Anspruch auf einen Kitaplatz.