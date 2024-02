Frust und Verzögerung in Hermeskeil Am Donatusplatz rollen bald die Bagger — aber sind weitere Projekte noch zu schaffen?

Hermeskeil · In Hermeskeil läuft seit sechs Jahren ein Förderprogramm zum Stadtumbau. Doch von drei Großprojekten ist noch keines gestartet, was die Stadtpolitiker zunehmend frustriert. Immerhin gibt es jetzt neue Details, wann es mit den Arbeiten am Donatusplatz losgehen soll und wohin der Busverkehr dann ausweichen muss.

01.02.2024 , 10:05 Uhr

Nach langer Anlaufzeit startet dieses Jahr endlich das erste große Bauprojekt des Stadtumbaus in Hermeskeil: Der Donatusplatz samt Busbahnhof wird komplett umgekrempelt – inklusive Verkehrsführung. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Da kommt etwas Großes auf die Verkehrsteilnehmer in Hermeskeil zu. In diesem Jahr soll es definitiv losgehen mit dem Umbau des Donatusplatzes samt Verlegen der Bushaltestellen und neuer Verkehrsführung (wir berichteten). Das heißt auch: Der zentrale Platz am Innenstadt-Ring kann vermutlich für anderthalb Jahre nicht genutzt werden.