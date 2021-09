Stadtentwicklung : Nach jahrelangem Stillstand des Projekts: Kommt jetzt die Parkklinik in Hermeskeil?

Hermeskeil Seit fast einem Jahrzehnt planen private Investoren, im St. Fargeau-Park eine Klinik zu bauen. Nun signalisieren sie, endlich loslegen zu wollen – doch es gibt bereits ein neues Problem.

25 Millionen Euro. So viel sollte die Parkklinik kosten, die private Investoren einst in den St. Fargeau-Park bauen wollten. In den letzten Jahren war es allerdings ruhig um das Projekt geworden – bis zum Dienstagabend. Da befasste sich nämlich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hermeskeil mit dem Thema „Parkklinik: Sachstand und weiteres Vorgehen“. Bürgermeisterin Lena Weber gibt zu: „Ich war selber ganz überrascht, dass wir das nochmal ansprechen.“

Ein weiterer Aspekt ist die Lage des St. Fargeau-Parks direkt neben dem Neuen Markt. Dieser soll in den kommenden Jahren neu gestaltet werden. Spielt die Parkklinik dabei eine Rolle? „Man braucht so oder so eine neue Zuwegung oder einen Zugang zu dem Park“, meint Lena Weber. „Das könnte ein Kriterium für die Gestaltung sein.“ Zum Stadtumbau am Neuen Markt und auch am Donatusplatz allgemein meint die Bürgermeisterin anschließend: „Wir müssen da langsam mal in die Pötte kommen.“ Im Stadtrat am kommenden Mittwoch, 22. September, soll der Umbau in der öffentlichen Sitzung besprochen werden.