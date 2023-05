Einwohnerversammlung im Juni Neue Kita für Hermeskeil: Form steht fest, aber Sorge wegen Eltern-Taxis

Nach der Sitzung des Stadtrats kurz nach Ostern hatten die Fraktionen einige Hausaufgaben bekommen, damit es mit der Planung des neuen Kindergartens in Hermeskeil vorangeht. Am Labach im Bereich der Tennisplätze soll die große neue Kita für rund 150 Kinder in acht Betreuungsgruppen entstehen. Die Architekten hatten Mitte April fünf Ideen vorgestellt, welche Form der Neubau haben könnte und welche Vor- und Nachteile damit verbunden wären (wir berichteten). Aus diesen Vorschlägen sollten die Ratsmitglieder ihre Favoriten auswählen.