Ratsmitglied Wie eine Kommunalpolitikerin im Hochwald Beruf, Kind und Ehrenamt managt

Morgens zur Arbeit, mittags den Sohn von der Schule abholen, abends im Stadtrat über den Kita-Neubau beraten – für Judith Justinger ist das kein ungewöhnlicher Tagesablauf. Die 42-Jährige engagiert sich seit 2019 in der Hermeskeiler Kommunalpolitik, bewarb sich vor fünf Jahren erstmals für ein Mandat im Stadtrat. Gewählt wurde sie damals zwar nicht direkt, rückte aber Anfang 2023 für ein zurückgetretenes Mitglied in die CDU-Fraktion nach. „Hermeskeil liegt mir am Herzen. Ich möchte, dass es lebenswert bleibt“, erklärt Justinger, was sie in ihrem politischen Ehrenamt antreibt.