Wer wird Hermeskeiler Stadtbürgermeister? Drei Kandidaten, eine Einsicht: Es gibt jede Menge zu tun

Treitz, Kruchten, König. Sie alle legen – zumindest an diesem Abend – keinen gesteigerten Wert auf Konfrontation und liegen bei ihren Anliegen gar nicht so weit auseinander. Sie wollen alles dafür tun, dass zumindest die Notfallversorgung in Hermeskeil gesichert wird. Christian Kruchten (Kandidat von FWG Hermeskeil und CDU) ist das Thema sogar so wichtig, dass er die Vorstellungsrunde dazu nutzt, das Krankenhaus anzusprechen. Er ist auch dafür, dass die Gesundheitsversorgung ein Thema ist, dass in Gesprächen mit dem Land bezüglich der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (Afa) eine Rolle spielen soll. 2015 hatten Land, Kreis, Verbandsgemeinde und Stadt eine Vereinbarung zur Afa in Hermeskeil getroffen, die nun neu verhandelt wird. „Da muss die Notfallversorgung mit rein“, sagt Kruchten.