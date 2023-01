Baurecht : Neuer Glanz für alte Mühle bei Hermeskeil? Mit diesem Kniff will der Stadtrat ein umstrittenes Bauprojekt retten

Hermeskeil Die Stadt Hermeskeil ist froh, dass neue Besitzer die Katzenmühle im Tal der Löster vor dem Verfall bewahren wollen. Doch die privaten Bauherren legten dort ohne Genehmigung los, die sie im Außenbereich auch nicht bekommen werden. So will der Stadtrat das umstrittene Projekt nun doch noch ermöglichen.

Hermeskeil: Bauherren legen ohne Baugenehmigung los

Die Mühlenbesitzer, ein Paar aus dem Hochwald, hatten dort 2021 mit Bauarbeiten begonnen. Sie befestigten einen Waldweg als Zufahrt, ersetzen eine Stein- durch eine Betonbrücke, rodeten Gehölze und legten einen aus dem Bach gespeisten Teich an. Das Nebengebäude renovierten sie als Wohnhaus. Laut der zuständigen Bauaufsicht bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg hatten sie dafür jedoch keine Baugenehmigung. Auch für die Eingriffe in Natur und Gewässer fehlten laut der Behörde die erforderlichen Genehmigungen – deshalb ordnete sie einen Baustopp an. Den nachgereichten Bauantrag des Paars lehnte die Verwaltung ab. Denn im Außenbereich sei das Bauen nur in Ausnahmefällen möglich – etwa bei erhaltenswertem Bestand. Die Katzenmühle ist nach Einschätzung der Behörde jedoch „kein anerkanntes Kulturdenkmal“. Die Planung der Besitzer beinhalte zudem größtenteils den Abriss des alten Gebäudes und einen Neubau, „der in der Kubatur an das historische Gebäude erinnern soll“. Damit entfalle die oben genannte Ausnahmeoption. Auch die „verkehrliche Erschließung“ der Mühle, die derzeit nur über einen Wirtschaftsweg erreichbar ist, sei nicht ausreichend.