Energiesparen : Sonntags wird das Wasser im Hermeskeiler Bad wieder wärmer

Hermeskeil Um Energie und Kosten zu sparen, sind die Temperaturen im Hermeskeiler Hallenbad Anfang November um zwei Grad zurückgefahren worden. Was das gebracht hat und warum es zumindest in einem Bereich bald eine Korrektur geben soll.

Es gibt gute Nachrichten für alle Schwimmer, denen das Wasser in den Becken im Hermeskeiler Hallenbad zuletzt etwas zu kühl gewesen ist: Ab dem 8. Januar soll zumindest an vier aufeinander folgenden Sonntagen die Wassertemperatur wieder leicht angehoben werden. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde auf ihrer Internetseite www.hermeskeil.de mit.

Unter anderem war die Lufttemperatur in der gesamten Schwimmhalle auf 28 Grad Celsius (vorher 30) reduziert worden. Die Wassertemperatur in den Becken war um zweieinhalb auf 27 Grad Celsius gesenkt worden. Auch im Whirlpool ist das Wasser inzwischen zwei Grad kälter, und Attraktionen wie Massagedüsen werden nur auf Anfrage eingeschaltet. Laut Verwaltung sind auch die Öffnungszeiten „kompakter gestaltet“. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt seien durch diese Änderungen im Oktober 28 Prozent, im November 27 Prozent des Energieverbrauchs eingespart worden, heißt es in der aktuellen Mitteilung auf der Homepage der VG. Die Energiekosten seien in beiden Monaten jeweils um 1750 und 1840 Euro gesenkt worden.

Kälteres Wasser, weniger Attraktionen – So reagieren Schwimmbäder in Trier und Umgebung auf die Energiekrise

Energiekrise : Kälteres Wasser, weniger Attraktionen – So reagieren Schwimmbäder in Trier und Umgebung auf die Energiekrise

Warum nun diese Änderungen ein Stück weit wieder zurückgenommen werden sollen, dazu äußert sich die Verwaltung ebenfalls online. Dort heißt es, es habe viele Rückmeldungen zu den niedrigeren Temperaturen gegeben. Die Mehrzahl der Kunden habe die Änderungen begrüßt. „Um aber insbesondere den Familien entgegenzukommen, planen wir an den kommenden vier Sonntagen im Januar, beginnend ab 8. Januar, die Wassertemperatur wieder um ein Grad Celsius zu erhöhen“, kündigt die Verwaltung an.

Die Erhöhung der Wassertemperatur solle zunächst nur an den vier Januar-Sonntagen erfolgen: „Wir wollen das Feedback der Besucher abwarten“, sagt Carolin Becker von der VG-Verwaltung. Es sei „eine große Herausforderung“, alle Wünsche und Anforderungen zu berücksichtigen. Denn weiterhin bleibe es ein wichtiges Ziel, Energie im Bad einzusparen und dort insbesondere den Verbrauch von Gas zu reduzieren. Dieser Energieträger hat laut Verwaltung in den vergangenen Jahren rund zehn Prozent des Gesamtwärmeenergieverbrauchs ausgemacht. Bei den aktuellen Gaspreisen entfielen auf diesen Energieeinsatz mehr als 50 Prozent der Gesamtkosten für die Wärmeerzeugung. Eine Überprüfung der Daten für das Hallenbad, das an ein mit Biogas und Holzhackschnitzeln betriebenes Nahwärmenetz angeschlossen ist, habe ergeben, „dass bei moderaten Temperaturen eine Anhebung der Beckentemperatur am Sonntag möglich ist, ohne den zusätzlichen Einsatz des Gas-Spitzenlastkessels“. Verwaltung und Hallenbad-Team behielten die Verbräuche aber weiterhin im Blick und prüften die Reaktionsmöglichkeiten. „Kurzfristige Änderungen sind somit insbesondere durch die Witterung auch nicht ausgeschlossen“, kündigt die Verwaltung an.