„Das wird spannend“ : Neue Umweltspur für Rad und Bus in Hermeskeil? Stadt bereitet Testphase am Donatusplatz vor

Zweispurig führt die St.-Josef-Straße in Hermeskeil am Donatusplatz vorbei. Die Stadt überlegt allerdings, dort eine Spur für Busse und Radfahrer abzutrennen - und will das vorab testen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Wenn der Donatusplatz in Hermeskeil umgebaut wird, könnte dort auch eine neue Umweltspur für Busse und Radfahrer entstehen. Zumindest ist das ein Vorschlag von Verkehrsgutachtern. Ob das in der Praxis funktionieren würde, will die Stadt demnächst testen.

Der Donatusplatz in der Hermeskeiler Stadtmitte soll sich bald gründlich verändern. Die geplante Neugestaltung mit Hilfe des Förderprogramms Stadtumbau, für die eigens ein Architektenwettbewerb erfolgt war, betrifft allerdings nicht nur den eigentlichen Platz. Auch in Sachen Verkehrsführung soll einiges anders geregelt werden.

Eine Idee ist eine neue Umweltspur rechts in der St.-Josef-Straße, die als Teil des Innenstadtrings direkt am Donatusplatz vorbeiführt. „Diese Spur könnte nicht nur von den Bussen, sondern auch von Radfahrern genutzt werden“, erläuterte René Treitz (SPD), der erste Beigeordnete der Stadt, vor Kurzem im Haupt- und Finanzausschuss. Ein Verkehrsgutachten, das die Stadt begleitend zur Neugestaltung des Donatusplatzes beauftragt hatte, habe eine solche Umweltspur an dieser Stelle „theoretisch für machbar erklärt“, sagte Treitz.

Ob sie sich jedoch auch in der Praxis bewährt, das wolle die Stadt demnächst ausprobieren. Treitz kündigte an, dass die Spur für eine längere Testphase mit oranger Farbe und Schildern markiert würde. Der normale Verkehr werde dort dann nur noch ein- statt zweispurig geführt. Mit der Polizei, dem Landesbetrieb Mobilität und den Busunternehmen liefen dazu Abstimmungsgespräche. Ebenfalls testen wolle man die Neuanordnung der drei Bushaltestellen, die vom Zentrum des Platzes rechts an den Rand der St.-Josef-Straße verlegt werden sollen (wir berichteten). „Wir werden dort eine Haltestelle simulieren, um zu sehen, wie es sich auswirkt“, kündigte Treitz an.

Die Polizei werde während der Testphase den Bereich genau beobachten und sicherlich häufiger Streifen dort vorbeischicken. „Wir bitten aber auch die Bürger, uns ihre Erfahrungen mit der geänderten Verkehrsführung mitzuteilen“, sagte Treitz. Wann der Test starte, sei noch nicht terminiert. Man werde den Verkehrsversuch aber frühzeitig über die lokalen Medien bekanntmachen. „Es wird eine ordentliche Information vorab geben“, sagte Treitz. Noch offen sei im Übrigen, wo genau die Umweltspur beginnen soll – bereits in Höhe des Krankenhaus-Parkplatzes oder erst kurz vor dem Donatusplatz. Deshalb sollten auch beide Varianten eine Zeit lang markiert und getestet werden.