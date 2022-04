Bildung : St. Josef Krankenhaus Hermeskeil bietet Stipendium für angehende Medizinstudierende

Hermeskeil Wer Interesse hat, kann sich noch bis zum 15. April bewerben. Das Angebot richtet sich an junge Menschen aus der Region, die im Ausland oder online studieren wollen.

15 Studierende aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland erhalten über sechs Jahre hinweg jeweils 8.000 Euro im Jahr, um damit bis zu 100 Prozent der Kosten an der Uni in Pécs in Ungarn, in Plovdiv in Bulgarien oder an der Online-Universität EDU abzudecken.