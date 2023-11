Arbeiten verschoben Test für Umweltspur in Hermeskeil: Es wird wohl nächstes Frühjahr

Radfahrer und Busse sollen in der St.-Josef-Straße in Hermeskeil zukünftig ihre eigene Fahrspur bekommen. Bevor diese Umweltspur jedoch fest eingerichtet wird im Rahmen des Umbaus am Donatusplatz, will die Stadt zunächst einen Praxistest starten. Der war ursprünglich schon für die zweite Woche der Herbstferien Mitte Oktober angekündigt, wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Inzwischen steht fest: In diesem Jahr wird es nichts mehr mit der Probephase.