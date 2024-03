Probe dauert drei Wochen Neue Verkehrssituation in Hermeskeil: Test für Umweltspur beginnt

Hermeskeil · Es geht los mit der Testphase für die geplante Umweltspur in der Hermeskeiler Innenstadt. Am Mittwoch wurden die nötigen Markierungen angebracht. Was jetzt für den Verkehr drei Wochen lang anders ist und was genau die Stadt ausprobieren möchte.

27.03.2024 , 12:24 Uhr

Es geht los: In der St.-Josef-Straße in Hermeskeil sind am Mittwoch die Markierungen für den Test der geplanten Umweltspur angebracht worden. Drei Wochen lang soll die geänderte Verkehrsführung nun ausprobiert werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber