Neues Bündnis Überraschung in Hermeskeil: CDU und FWG machen gemeinsame Sache

Symbolischer Handschlag für ein neues politisches Bündnis in Hermeskeil: CDU-Mann Stefan Ding (links) will mit Unterstützung der FWG am 9. Juni zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde gewählt werden. Christian Kruchten (FWG) wird der gemeinsame Kandidat für die Wahl des ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters.

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber