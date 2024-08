Verbandsgemeinderat Hermeskeil Jetzt geht’s los für den neuen VG-Chef – und gleich gibt es den ersten Krach

Es war ein besonderer Abend für Stefan Ding. Der CDU-Politiker ist am Mittwoch in der ersten Sitzung des neuen Verbandsgemeinderats Hermeskeil als Bürgermeister ernannt und vereidigt worden – und ist damit jetzt offiziell im Amt. Geklärt wurde auch die Frage, wer ihm in den kommenden fünf Jahren als Stellvertreter zur Seite steht und einspringt, wenn der VG-Chef einmal verhindert ist. Dings Appell für ein „konstruktives Miteinander“ im neuen Rat kam allerdings offensichtlich etwas zu spät. Zuvor hatte es bei der Wahl der drei Beigeordneten bereits den ersten Konflikt der frisch begonnen Amtszeit gegeben.