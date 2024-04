Veranstaltung in Hermeskeil Drei statt zwei Kandidaten beim Volksfreund-Forum zur Bürgermeisterwahl

Nicht zwei, sondern drei Kandidaten werden also am Donnerstag, 25. April, ab 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Johanneshaus) in der Martinusstraße Rede und Antwort dazu stehen, was sie als Bürgermeisterin oder Bürgermeister der VG Hermeskeil erreichen möchten. Das sind die drei Teilnehmer: