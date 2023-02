Arbeiten ab Freitag : Warum im Hermeskeiler Stadtzentrum rund ein Dutzend Bäume gefällt werden

An der Einmündung zum Labachweg in Hermeskeil müssen mehrere Bäume für Bauarbeiten weichen: Die betroffenen Exemplare sind bereits mit grünen und roten Markierungen gekennzeichnet. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Die Verwaltung in Hermeskeil kündigt bis Ende Februar Rodungsarbeiten an zwei Stellen im Stadtgebiet an. An einem Parkplatz am Labachweg müssen elf Bäume weichen. Warum das notwendig ist und jetzt erfolgen muss.

Angekündigt hat es die Verwaltung in Hermeskeil schon mehrmals, musste aber aus unterschiedlichen Gründen doch wieder verschieben. Diesen Sommer soll aber nun wirklich der verbesserte Überschwemmungsschutz am Labach angepackt werden. Und zwar mit Hilfe neuer Rohre, die im Bereich der Kreuzung Schulstraße/Auf der Scheib verlegt werden. Schon jetzt sind dafür sichtbare Vorbereitungen nötig: Elf Bäume müssen gefällt werden.

Wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung mitteilt, wird am Freitag, 24. Februar, eine Fachfirma im Einsatz sein. Weichen müssen Bäume im Kreuzungsbereich und insbesondere auf dem daneben liegenden Parkplatz. Laut Andreas Schmitt, Leiter des Fachbereichs Bauen, Umwelt und Werke, sind die Rodungen auch im Zusammenhang mit den anstehenden Kanalbauarbeiten auf dem Parkplatz und in der Straße Auf der Scheib notwendig. Dort werde eine Baugrube von etwa zehn Metern Tiefe entstehen: „Die Standsicherheit der angrenzenden Bäume könnte nicht mehr gewährleistet werden“, sagt Schmitt. Manche der elf betroffenen Bäume befänden sich auch direkt in der Bautrasse. Die Fällarbeiten würden allerdings „auf das nur unbedingt notwendige Maß beschränkt“, erklärt der Fachbereichsleiter.

Das Bundesnaturschutzgesetz schreibe vor, dass die Firma bis Ende Februar alles erledigt haben müsse. Denn laut dem Gesetz ist es verboten, Bäume außerhalb von Wäldern und gärtnerisch genutzten Grünflächen im Zeitraum zwischen dem 1. März und 30. September zu fällen. Nur „schonende Form- und Pflegeschnitt“ sind gestattet.

Laut der Verwaltung werden die entfernten Bäume zwischengelagert und später zu Holzhackschnitzeln verarbeitet. Die Stadt hat zudem für Ersatz durch Neuanpflanzungen zu sorgen.