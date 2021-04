Polizei : Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Symbolbild. Foto: Fritz-Peter Linden

Hermeskeil Unbekannte sind zwischen Gründonnerstag, etwa 21.30 Uhr, und Karfreitag, etwa 10.50 Uhr, in der Straße Auf der Holl in Hermeskeil über einen Zaun gestiegen, um in ein im Bau befindliches Wohnhaus einzubrechen.

Aus dem Heizungsraum stahlen sie Werkzeuge im Wert von rund 300 Euro.

Erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Unbekannte in Hermeskeil Werkzeug gestohlen. Die Täter waren in eine Weiheranlage im Bereich Am alten Schwimmbad in Hermeskeil eingestiegen. Sie hatten eine Umzäunung durchschnitten, um auf das Gelände zu gelangen. Dort raubten sie aus einer Lagerhütte mehrere Motorsensen, Marke Stihl und Husquarna, einen Erdbohrer und eine Axt. Der wirtschaftliche Schaden wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Es könnte sein, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.