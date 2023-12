Randalierer und Müllsünder abschrecken An drei öffentlichen Plätzen in Hermeskeil gibt es bald Videoüberwachung

Hermeskeil · Vermehrte Einbrüche, illegal entsorgter Sperrmüll und Vandalismus im Stadtpark: Diese Probleme will der Hermeskeiler Stadtrat mit gezielter Videoüberwachung in den Griff bekommen. An welchen drei Plätzen gefilmt werden soll und was vorher noch zu klären ist.

Die Stadt Hermeskeil will etwas gegen zunehmende Sachbeschädigungen und illegal entsorgten Müll unternehmen. Dazu sollen an besonders betroffenen Stellen in der Stadt Kameras aufgehängt werden. Vorher ist aber noch einiges zu tun. Foto: dpa/Arno Burgi

Beim Weihnachtsmarkt in Trier setzt die Polizei regelmäßig Videokameras ein, um potenzielle Straftäter abzuschrecken. Auch auf vielen Schulgeländen gibt es eine Überwachung, damit es dort nicht mehr zu Sachbeschädigungen kommt. In Hermeskeil denkt der Stadtvorstand auch schon länger über den Einsatz von Kameras zu ähnlichen Zwecken nach. Jetzt hat der Stadtrat grundsätzlich zugestimmt.