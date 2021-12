Hilfsaktion : Hermeskeiler bringen Weihnachtspakete für Flutopfer ins Ahrtal

Mitarbeiter des Hermeskeiler Mehrgenerationenhauses (MGH) und der Tafel haben kleine Pakete und Tüten mit warmer Kleidung und Weihnachtsgrüßen ins MGH in Bad Neuenahr-Ahrweiler gebracht. Sie werden dort an Betroffene der Flutkatastrophe verteilt. Foto: Sandra Cäsar

Hermeskeil/Bad Neuenahr-Ahrweiler Grußkarten, Süßigkeiten und warme Kleidung haben rund 200 Hermeskeiler für Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal zusammengepackt. Dort sind die Weihnachtstütchen inzwischen im Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler angekommen. Nicht nur für die Betroffenen ist es eine berührende Aktion.

Ein kleines Licht der Hoffnung in das von den Flutkatastrophe so hart getroffene Ahrtal entsenden: Das war der Gedanke, der Karla Ganz-Eiden von der Frauengemeinschaft Hermeskeil zu einer besonderen Aktion antrieb. In der Folge beteiligten sich um die 200 Freiwillige aus der Hochwaldstadt, um koordiniert vom Mehrgenerationenhaus (MGH) Päckchen für die Flutopfer mit selbst gestrickten Mützen und Schals, mit Süßigkeiten und tröstenden Weihnachtsgrüßen zu füllen (wir berichteten). Auch Kitas und Schulen beteiligten sich an der Aktion.

Vor kurzem sind die Weihnachtspakete im MGH Bad Neuenahr-Ahrweiler angekommen, wie MGH-projektkoordinatorin Sandra Cäsar berichtet. Die Hermeskeiler Tafel habe bei dem Transport unterstützt. „Die ersten Päckchen und Stricksachen gingen an eine fünfköpfige Familie, die in den Fluten alles verloren hat“, schildert Cäsar. Die Geschichten und die Schicksale der Betroffenen seien so unterschiedlich wie die Menschen, die diese Katastrophe erlebt hätten, sagt sie. „Aber eins ist gleich: Die Dankbarkeit über die Solidarität weit über das Ahrtal hinaus.“

Bei ihrem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler seien die Spuren der Katastrophe vom 14./15. Juli noch deutlich spürbar und sichtbar gewesen, berichtet die MGH-Koordinatorin weiter. Überall gebe es Absperrungen und Einbahnstraßen dort, wo vorher keine waren, und riesige Saugbagger mitten auf den Kreuzungen, schweres Gerät und Container. „Wunderschön gelegene Hotels an den einst malerischen Ufern der Ahr – jetzt sind die Erdgeschosse komplett ruiniert und in den oberen Gästezimmern finden Menschen Zuflucht, die in der Flut alles bis auf die Kleidung, die sie trugen, verloren haben“, schildert die Hochwälderin ihre Eindrücke.

An all dies denke man sofort, wenn man aus den oberen Fenstern des Mehrgenerationenhauses Bad Neuenahr auf die Einfahrt der benachbarten Tiefgarage schaue. Umgeben von Schulen, Hotels und hübschen Fassaden liege das große vierstöckige Haus nur einen Straßenblock weit von der Ahr entfernt. Der Kindergarten im Erdgeschoss ist laut Cäsar komplett zerstört. Monate nach der Flut sei der Geruch nach Heizöl im entkernten Keller des Mehrgenerationenhauses noch immer „überwältigend“.