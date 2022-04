Mobilität : Wegen Corona-Lage: Hermeskeiler Bürgerbus bleibt noch außer Betrieb

Hermeskeil Nutzer des Bürgerbusses in der Verbandsgemeinde Hermeskeil müssen sich gedulden: Die kostenlosen Fahrten zum Arzt oder Einkaufen sollen vorerst noch nicht wieder ermöglicht werden. Warum das Fahrzeug dennoch nicht ganz ungenutzt in der Rathaus-Garage steht.

Der Bürgerbus, der vor seiner Corona-Zwangspause ältere Menschen aus der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil kostenlos zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen gefahren hat, wird seinen Betrieb vorerst noch nicht wieder aufnehmen. Das teilte Bürgermeister Hartmut Heck in einer Sitzung des Generationenausschusses mit. Hintergrund seien die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen und die „Altersgruppe“ der Fahrgäste.

Es habe zuletzt zwar mehrere Anfragen zur Reaktivierung des Angebots gegeben, sagte Heck. Die Verwaltung habe sich aber in Abstimmung mit den ehrenamtlichen Helfern, die als Fahrer und bei der Annahme der telefonischen Reservierung von Fahrten im Einsatz sind, entschieden, dass ein Neustart derzeit noch nicht denkbar sei. Der Bus, der offiziell erstmals am 2. November 2020 unterwegs war, stehe aber trotz bereits längerer Einsatzpause „nicht nur in der Garage“, erklärte der VG-Chef. Er werde derzeit hin und wieder für Fahrten im Zusammenhang mit der Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine eingesetzt worden. Zwischenzeitlich habe man bei Bedarf auch ältere VG-Bürger zum Impfzentrum nach Trier gefahren.